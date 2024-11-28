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Palut: 'Kayserispor Maçı Her Zaman Zor Olacak'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor maçı için zorlu mücadele vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:43
Palut: 'Kayserispor Maçı Her Zaman Zor Olacak'

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, her maçın son derece zor olduğuna dikkat çekti. Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında aldıkları galibiyetten bahsetti.

Palut, çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Her maç son derece zor. Hafta sonu oynayacağımız Kayserispor maçı da bunlardan birisi. Kayserispor takımı son haftayı saymazsak yükseliş içinde ve iyi bir takım. Bu karşılaşmada dikkatli ve iyi mücadele etmemiz gerekecek," dedi.

Maç öncesinde takımda sarı kart cezası nedeniyle Akintola ve kırmızı kart cezasından dolayı Amir'in forma giyemeyeceğinin altını çizen Palut, "Cezalılar dışında diğer futbolcularımızla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Casper Hojer, antrenmanlara kısmî olarak katılmaya başladı. Benhur Keser de takımla birlikte antrenmanlara girdi," açıklamasında bulundu.

İlk haftalara göre daha iyi bir mücadele sergilediklerinin altını çizen Palut, "Bir önceki periyotta yaşadığımız olumsuzlukları unutmamakla birlikte, daha istekli ve mücadeleci bir takım görüntüsü çizmeye başladık. Bu, galip gelmek için önemli bir parametre," ifadelerini kullandı.

Son olarak, taraftarlarının desteklerini vurgulayan Palut, "İyi günde olduğu gibi zor günlerde de yanımızda yer alan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Pazar günü de bizim yanımızda bir itici güç olmalarını umuyorum," diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'u ağırlayacak Çaykur...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'u ağırlayacak Çaykur...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

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