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Panathinaikos, Ergin Ataman ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Panathinaikos, Ergin Ataman'ın kontratını 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı, yılın koçu unvanını kazandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 20:39
Panathinaikos, Ergin Ataman ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Ergin Ataman ile Yeni Dönem

Yunan basketbolunda önemli bir gelişme gerçekleşti. Panathinaikos basketbol takımı, Türk başantrenör Ergin Ataman ile sözleşmesini 3 yıl uzatma kararı aldı. Bu durum, kulüp açısından umut verici bir haber olarak değerlendiriliyor.

Başkanın Açıklamaları

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Ataman ile imzalanan sözleşmenin 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olduğu belirtildi. Ataman, kulüp tarihinde önemli başarılara imza atarak, THY Avrupa Ligi ve Yunanistan Ligi şampiyonluklarını kazandı. Ayrıca, yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle Yunanistan'da yılın başantrenörü unvanına layık görüldü.

Sosyal Medya Üzerinden Paylaşımlar

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman'ın önümüzdeki 3 yıl boyunca Panathinaikos'un başantrenörü olmayı kabul ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

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