Panathinaikos'tan Fenerbahçe Beko'ya Kayıp: Ergin Ataman'ın Değerlendirmeleri

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 81-76 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Başantrenör Ergin Ataman galibiyetin önemini vurguladı.

İlk 3 Periyot Mükemmel Geçti

Ataman, takımlarının ilk üç periyotta mükemmel bir oyun sergilediğini belirtti. Fakat son çeyrekte Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu agresif savunmanın sorunlarını yaşattığını dile getirdi.

Ataman, "Bize top kayıpları yaşattılar, oyuna ortak oldular ve öne geçtiler. Ancak Sloukas'ın çok önemli iki atışı vardı. Bugün çok değerli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Değişmeli Savunmaya Karşı Zorluk

Fenerbahçe Beko'nun son periyotta uyguladığı değişmeli savunmanın kendilerine zor anlar yaşattığını aktaran Ataman, "Savunma değişikliğine iyi cevap veremedik son periyotta. Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven bugün etkili oynadı. Lessort'un 3 faul aldığı dönemde Ömer Faruk faydalıydı. Cedi hücumda biraz şanssızdı," dedi.

Dörtlü Final Beklentileri

Ataman, Dörtlü Final için sürpriz beklemediğini ve hem Panathinaikos'un hem de Fenerbahçe Beko'nun bu süreçte aday gösterildiğini sözlerine ekledi.

"Otoriteler tarafından hem biz hem de Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final adayı gösteriliyor. İstanbul'dan iki yenilgiyle ayrılan Olympiakos'un da iyi bir kadro kurduğunu biliyoruz. Bana göre Dörtlü Final adayı 7-8 takım var ve bunlardan ikisi biz ve Fenerbahçe Beko. 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık. Avrupa Ligi uzun bir maraton. Bugünkü gibi büyük atmosferler, büyük takımları motive ediyor. Bugünkü galibiyet bizim açımızdan çok kritikti," dedi.