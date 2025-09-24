PAOK Taraftarlarından Maccabi Tel Aviv Maçı Öncesi İsrail Protestosu

PAOK taraftarları, Toumba Stadı'nda oynanacak Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İsrail'i protesto ederek Filistin'e destek verdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:07
PAOK Taraftarlarından Maccabi Tel Aviv Maçı Öncesi İsrail Protestosu

PAOK Taraftarlarından Maccabi Tel Aviv Maçı Öncesi İsrail Protestosu

UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi protesto

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesinde ev sahibi taraftarlar İsrail'i protesto etti.

Bugün saat 19.45'te Toumba Stadı'nda oynanacak maç öncesi PAOK taraftarları, İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etti ve Filistin'e destek verdi.

Taraftarlar Filistin bayrağı açtı ve soykırım karşıtı sloganlar attı. Ayrıca "Özgür Filistin, yerinden edilmeye ve soykırıma hayır" ve "İsrail'i boykot et" pankartları açıldı.

