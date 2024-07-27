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Para Atıcılık Milli Takımı'nın Hedefi: Paris 2024'te 8'de 8 Başarı

Para Atıcılık Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:24
Para Atıcılık Milli Takımı'nın Hedefi: Paris 2024'te 8'de 8 Başarı

Para Atıcılık Milli Takımı'ndan Hedef 8'de 8

Para Atıcılık Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tüm sporcularının finalde atış yapma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Hazırlıklar Mersin'de Tamamlandı

Fransa'nın Paris kentinde gerçekleşecek olan Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda sürdüren milli sporcular, haftanın 6 günü çift antrenmanla çalışmalarını tamamladı.

Antrenör Akgün'den Açıklama

Milli takım antrenörü Kadri Akgün, "Üç yıldır bu organizasyona hazırlanıyoruz. Mersin kampı oldukça verimli geçti ve sporcularımızın performansı olumlu yönde ilerliyor," diyerek takımın tecrübesine güven duyduklarını belirtti.

Madalya Hedefi

Akgün, şöyle devam etti: "Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarılarına bakıldığında, Paris'e katılacak 8 sporcumuzun tamamı finalde yer alacak düzeyde. Tokyo'da elde ettiğimiz gümüş madalyanın yerini altınla değiştirip, yeni madalyalar da kazanmak istiyoruz.”

Sporcuların Hedefleri

Milli para atıcı Ayşegül Pehlivanlar, organizasyondan iyi bir sonuçla dönmeyi umduğunu ve kariyerine altın madalya eklemek istediğini aktardı. Murat Oğuz, Paris'te Türk bayrağını dalgalandırma hedefindeyken, Tokyo 2020'de madalya kazanamayan Erhan Coşkuner, "Bu yarım kalan işimi Paris'te tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para...

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek Para Atıcılık Milli Takımı Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

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