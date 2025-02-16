Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları Mersin'de Tamamlandı

Mersin'deki Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları sona erdi. 53 sporcu mücadele etti ve performanslar umut verici bulundu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 21:13
Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları Mersin'de Tamamlandı

Mersin'de Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları'nın Sona Ermesi

Mersin'de düzenlenen Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları, başarıyla tamamlandı. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) ev sahipliği yaptığı organizasyonda, Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde 53 sporcu mücadele etti.

Sporcuların Performansları Değerlendirildi

TAF Para Atlet Genel Koordinatör Yardımcısı ve Atlamalar Koordinatörü Şahabettin Karabulut, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlarda sporcuların son durumunu gözlemlediklerini ifade etti. Karabulut, "Sporcularımız güzel performanslar sergiledi. İlerisi için umutluyuz. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ öncülüğünde çalışmalarımıza devam edip, bu alanda başarılı sonuçlar için yoğun mesaimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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