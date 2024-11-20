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Para Dans Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Para Dans Milli Takımı, 22-24 Kasım'da Prag'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:19
Para Dans Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Para Dans Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor

Türkiye'nin Para Dans Milli Takımı, 22-24 Kasım tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından yapılan açıklamada, milli takımın Ankara'dan başlamak üzere yola çıktığı ve takımı, TDSF Başkanı Barış Korkmaz'ın uğurladığı belirtildi. Korkmaz, açıklamasında, "Para Dans Milli Takımı'mızın, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bu şampiyonada elde edeceğimiz başarılar, dans sporlarına gönül veren sporcu adayları için de örnek olacaktır. Sporcu ve antrenörlerimizin başarıları tüm Türkiye'yi gururlandıracaktır. Türkiye dans sporlarında önümüzdeki süreçte hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Tüm ekibe başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Takım Kadrosu

Gazi Umdu'nun antrenörlüğündeki milli takım, şu isimlerden oluşuyor:

  • Osman Ertöz
  • Mehmet Arık
  • Yasemin Uğurcan
  • Maya Kanun
  • Sibel Şenol
  • Abdülkadir Ünal
  • Nezihe Koçak Ünal
  • Akif Berker Dalgıç
  • Gül Öziri
  • Şima Elif Umdu
  • Yeliz Güllü
  • Barış Bayraktar
  • Melisa Taşgın
  • Buket Öner

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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