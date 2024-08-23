Para Okçuluk Milli Takımı Paris 2024 İçin Fransa'da

Para Okçuluk Milli Takımı Paris 2024 için Hazır!
2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda yarışacak olan Para Okçuluk Milli Takımı, Fransa'ya ulaştı. Takım, İstanbul'da gerçekleştirdiği son antrenmanların ardından yolculuğa çıktı.
Oyunlar Başlıyor
28 Ağustos-8 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak olan organizasyonda milli takım, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin önderliğinde 9 sporcu ile temsil edilecek.
Milli Sporcularımız
Türkiye'yi Paris'te temsil edecek olan sporcular şunlardır:
- Bahattin Hekimoğlu
- Yağmur Şengül
- Yavuz Papağan
- Sadık Savaş
- Öznur Cüre
- Sevgi Yorulmaz
- Merve Nur Eroğlu
- Yiğit Caner Aydın
- Nil Mısır
Okçuluk müsabakaları ise 29 Ağustos'ta başlayacak. Tüm gözler milli takımın üzerinde olacak.