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Para Tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta Yarı Finale Veda Etti

Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale çıkarak önemli bir başarı elde etti, ancak Sam Schroder'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:45
Para Tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta Yarı Finale Veda Etti

Ahmet Kaplan Avustralya Açık'ta Yarı Finale Veda Etti

Para tenisçi Ahmet Kaplan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta yarı finale çıkarak önemli bir başarı elde etti. Ancak, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yarı final maçında Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder ile karşılaşan Ahmet, maçı kaybederek turnuvaya veda etti.

Mücadele Sonuçları

Dünya 4 numarası olan Ahmet Kaplan, 1 saat 47 dakika süren mücadelede 2-0 (7-5, 6-1) mağlup oldu. Bu sonuçla, başarılı kariyerinde bir başka grand slam deneyimini geride bıraktı.

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