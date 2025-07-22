Paralimpik Yüzücü Serhat Polat, Olimpiyat Hedefi İçin Günde İki İdman Yapıyor

Serhat Polat: Olimpiyat Hayali İçin Sıkı Çalışıyor

Yüzme kariyerinde 20 yılda birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan paralimpik milli yüzücü Serhat Polat, gözünü Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunlarına dikmiş durumda. Bursa'da fizik tedavi amacıyla 3 yaşında başlayarak yüzme sporuna adım atan Polat, kas hastalığı nedeniyle %80 engeliyle mücadele ediyor.

24 yaşındaki Polat, yüzme alanında dikkat çeken başarılar elde etti. Saraybosna Open 2025 Yüzme Yarışları'nda 200 ve 100 metre serbest ile 100 metre sırtüstü kategorilerinde altın, 50 metre serbestte gümüş madalya kazanırken, Mısır'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde 200 metre serbest stil ve 50 metre sırtüstü branşlarında dünya 4'üncüsü, 50 ve 100 metre serbest stilde ise dünya 6'ncısı oldu. Ayrıca, 2020'de Belarus'ta yapılan Bedensel Engelliler Yüzme Açık Avrupa Şampiyonası'nda 200, 100 ve 50 metre serbest ile 50 metre sırtüstü yarışlarında bronz madalya kazanmayı başardı.

Şu anda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde antrenman yapan Polat, günde çift idman yaparak Los Angeles 2028'de paralimpik kota alabilmeyi hedefliyor.

Yüzme Hayatının Vazgeçilmezi

Serhat Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır yüzmenin hayatının bir parçası haline geldiğini belirtti. Doğuştan kas hastalığı olduğunu ve bu durumun zamanla zorlaştığını ifade eden Polat, "Yüzme artık hayatımızın bir parçası. Suya gelmediğim zaman kendimi eksik hissediyorum. Bu sporu severek yapıyorum" dedi.

Piyasa sürecinde birçok ulusal ve uluslararası yarışlara katıldığını söyleyen Polat, "2019 yılında ilk milli takım barajını geçerek Belarus'a gittim. Geçen yıl Mısır'a gitmiştim ve 1 ay önce Saraybosna'daydım. 2026 bizim için çok önemli; olimpiyat kovalıyoruz. Kota alabilmek için 2026 yılındaki yarışlar çok kritik" ifadelerini kullandı.

Antrenöründen Destek

Polat'ın antrenörü Çetin Arslan, sporcusuyla 3 yıldır birlikte çalıştıklarını belirtti. Arslan, "Serhat azimli bir sporcu. Olimpiyat için A barajını geçmek gerekiyor. 2026 yılında A barajını geçip, gerekli çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Bursa'da fizik tedavi amacıyla 3 yaşında yüzmeye başlayan paralimpik milli sporcu Serhat Polat (fotoğrafta), 20 yılda kazandığı ulusal ve uluslararası başarılarına olimpiyat madalyası da eklemek istiyor.

Bursa'da fizik tedavi amacıyla 3 yaşında yüzmeye başlayan paralimpik milli sporcu Serhat Polat (fotoğrafta), 20 yılda kazandığı ulusal ve uluslararası başarılarına olimpiyat madalyası da eklemek istiyor.