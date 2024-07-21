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PARİS 2024'E DOĞRU - Türkiye modern pentatlonda "ilkleri" yaşıyor

Modern pentatlon branşında tarihinde ilk kez Rio 2016'da İlke Özyüksel ile temsil edilen Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise ilk kez 2...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:21
PARİS 2024'E DOĞRU - Türkiye modern pentatlonda "ilkleri" yaşıyor

ANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da modern pentatlon branşında ilkleri yaşayacak.

Paris 2024'te 36 kadın ve 36 erkek sporcunun olimpiyat şampiyonluğu mücadelesi vereceği modern pentatlonda yarışlar, 8-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Türkiye modern pentatlon tarihinde ilk kez Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 2 sporcuyla temsil edilecek.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) yaptığı olimpik sıralamaya göre milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, Paris'te madalya mücadelesi verecek.



- İlke, üçüncü kez olimpiyatlarda

Türkiye'yi modern pentatlonda branşında oyunlarda ilk kez Rio 2016'da temsil eden ardından da Tokyo 2020'de yarışları 5'inci tamamlayan İlke Özyüksel, milli formayı olimpiyatlarda üçüncü kez giyecek.

UIPM'nin Macaristan, Türkiye, ve Çin'deki organizasyonlarında topladığı 176 puanla olimpik sıralamada 4'üncü olarak Paris 2024'e katılma vizesi alan İlke, Rio ile Tokyo tecrübeleri ve son dönemdeki performansıyla olimpiyatta kürsüye adım adım yaklaştı.

Milli sporcu, Paris 2024'te kürsüde yer alması durumunda Türkiye'ye bir ilki daha yaşatarak çoklu branşlardaki ilk olimpiyat madalyasını kazandıracak.


- Erkeklerde ilk kota

Milli pentatlet Buğra Ünal, Türkiye'yi modern pentatlon tarihinde olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek sporcu olacak.

Buğra'nın UIPM'nin açıkladığı listede 36 erkek sporcunun arasında yer almasıyla Türkiye, modern pentatlonda ilk kez iki sporcuyla olimpiyatlara katılacak.

UIPM'nin Kırgızistan, Türkiye ve Çin'deki organizasyonlarında 96 puan toplayan Buğra, olimpik sıralamada 33'üncü olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.


- Modern pentatlon

Modern pentatlonda sporcular eskrim, yüzme, binicilik, atıcılık ve koşu disiplinlerinde mücadele eder.

Sporcuların eskrim, yüzme, binicilik branşlarında elde ettikleri puanlara atıcılık-koşu kombinasyonundan kazandıkları da eklenerek sıralama belirlenir.

Fiziksel, zihinsel ve entelektüel yönleriyle bütünleyici bir çoklu branş olan modern pentatlonda yüzme ve atletizm, fiziksel performansın temelini oluşturur.

Zihinsel performansın da öne çıktığı tabanca atışı, binicilik ve eskrim ise stres kontrolü ve kusursuz teknik gerektirir.


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