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Paris 2024 Hentbol Erkekler Yarı Finale Çıktı Takımlar Belli Oldu

Hentbol erkekler kategorisinde yarı finalistler açıklandı. İspanya, Almanya, Danimarka ve Slovenya finale kalmayı başardı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 01:22
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 01:22
Paris 2024 Hentbol Erkekler Yarı Finale Çıktı Takımlar Belli Oldu

Paris 2024 Hentbol Yarı Final Eşleşmeleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında, hentbol erkekler kategorisinde yarı finale yükselen takımlar netleşti. Pierre Mauroy Stadı'ndaki çeyrek final karşılaşmalarının ardından, İspanya, Almanya, Danimarka ve Slovenya adlarını yarı finale yazdırarak büyük bir başarı elde etti.

Çeyrek Final Sonuçları

Çeyrek final maçlarının sonuçları aşağıdaki gibi gerçekleşti:

  • İspanya - Mısır: 29-28
  • Almanya - Fransa: 35-34
  • Danimarka - İsveç: 32-31
  • Norveç - Slovenya: 28-33

Yarı Final Maç Programı

Yarı finale yükselen takımlar arasındaki maçlar, yarın aynı stadyumda gerçekleştirilecek. İşte maçların saatleri:

  • 17.30 - Almanya - İspanya
  • 22.30 - Danimarka - Slovenya

Olimpiyat Oyunları'nda hentbol severler, bu heyecan dolu karşılaşmalar için geri sayıma başladı.

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