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Paris 2024: Jakob Ingebrigtsen Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen, 5 bin metrede altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:29
Paris 2024: Jakob Ingebrigtsen Altın Madalyayı Kazandı

Jakob Ingebrigtsen, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Stade de France'ta gerçekleştirilen atletizm erkekler 5 bin metrede Norveçli sporcu Jakob Ingebrigtsen, elde ettiği 13.13.66'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Dereceler ve Ödül Sıralaması

Ingebrigtsen'in ardından Kenyalı Ronald Kwemoi, 13.15.04'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. ABD'li Grant Fisher ise 13.15.13'lük süresiyle bronz madalayla ödüllendirildi.

Bu sonuçlar, atletizm severler arasında büyük bir heyecan yaratırken, Norveçli atletin kariyerine bir başka önemli başarı daha eklenmiş oldu.

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