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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: 14. Gün Madalya Tablosu

ABD, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 14. gün sonunda liderliğini sürdürdü. Türkiye ise 61. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 02:13
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 02:13
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: 14. Gün Madalya Tablosu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 14. Gün

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde ABD, 33 altın, 39 gümüş ve 39 bronz madalya ile liderliğini korumayı başardı. Toplamda 111 madalya kazanan ABD, gün boyunca 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya daha ekledi.

Çin ve Avustralya'nın Başarısı

Çin, 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla günü kapatarak toplamda 33 altın madalyayla ABD’yi yakaladı ancak ikinci sıradaki yerini korudu. Avustralya ise 3. sırada bulunuyor ve toplamda 18 altın, 16 gümüş ve 14 bronz madalya kazandı.

Japonya'nın Çıkışı

Japonya, 3 altın ve 1 gümüş madalya alarak sıralamada yedinci sıradan dördüncü sıraya yükseldi.

Türkiye'nin Madalya Durumu

Oyunlarda 14. gün itibarıyla Türkiye, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmış olup madalya sıralamasında 61. sırada yer alıyor. Bu süreçte 85 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Madalya Tablosu

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
ABD 33 39 39 111
Çin 33 27 23 83
Avustralya 18 16 14 48
Japonya 16 8 13 37
Türkiye 0 3 3 6

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