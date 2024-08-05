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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: ABD Kadınlar Yüzmede Altın Madalyayı Kaptı

Kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında ABD, dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 00:25
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: ABD Kadınlar Yüzmede Altın Madalyayı Kaptı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Anlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşında heyecan dolu anlar yaşandı. Kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışı finalleri, etkileyici bir mücadeleye sahne oldu.

ABD Rekor Kırarak Zafere Ulaştı

Paris La Défense Arena'da düzenlenen bu kritik yarışta, Amerikan takımı 3 dakika 49 saniye 63 salisede finishing yaparak hem dünya hem de olimpiyat rekoru kırmayı başardı. Bu süre ile, 2019 yılında kendilerine ait olan 3 dakika 50 saniye 40 saliselik rekoru geride bırakmış oldular.

Medal Töreni ve Diğer Dereceler

Avustralya gümüş madalya ile 3 dakika 53 saniye 11 salisede, Çin ise bronz madalya ile 3 dakika 53 saniye 23 salisede yarışı tamamladı. Bu başarılı sonuçlar, Paris 2024’te yüzmanın uluslararası platformdaki rekabetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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