Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Açılış Töreni Tarihe Geçti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Unutulmaz Açılışı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaran muhteşem bir açılış töreni ile başladı. Sen Nehri'nde yapılan açılışla birlikte, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı duyuruldu.

Katılımcılar ve Temsilciler

Açılış törenine, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach gibi önemli devlet adamları katıldı. Türkiye’yi ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat temsil etti.

Şehir Merkezinde Gerçekleşen İlk Tören

Olimpiyat tarihi açısından bir ilke imza atarak, açılış töreni stat dışında, Paris'in kalbinde yapıldı. Tören, Fransız yönetmen Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünde düzenlendi. 204 ülkenin sporcuları ve Mülteci Olimpiyat Takımı, toplamda 85 teknede Sen Nehri boyunca geçit yaptı.

Tekneler, ünlü semboller arasında Notre Dame Katedrali, Paris Belediye Binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı ve Eyfel Kulesi gibi tarihi yerlerden geçerek 6 kilometre boyunca ilerlediler.

Yağmur Altında Coşku

Yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı bu muhteşem etkinlik, yağmur altında gerçekleşti ve Fransa'nın kültürel zenginliklerini sergileyen gösteriler ile ünlü isimlerin sahne almasıyla devam etmekte.

(Sürecek)