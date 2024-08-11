Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Althea Laurin Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında kadınlar +67 kiloda madalya sahipleri belirlenmiş durumda. Finalde ise büyük bir mücadele gerçekleşti.

Althea Laurin'ın Zaferi

Grand Palais'te yapılan final karşılaşmasında, Fransız sporcu Althea Laurin, Özbekistan temsilcisi Svetlana Osipova ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen maçta Althea, Osipova’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Madalya Sahipleri

Bu kategoride ikinciliği elde eden Svetlana Osipova, gümüş madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca, bronz madalyalar ise Türk sporcu Nafia Kuş Aydın ve Güney Koreli Dabin Lee ile paylaşıldı.

Paris 2024'te elde edilen bu başarılar, Türk sporunun uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı.