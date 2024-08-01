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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Dörtlü Kürek Final Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyatları'nda dörtlü kürek kadınlar ve erkekler kategorisinde madalya sahipleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:34
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Dörtlü Kürek Final Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Dörtlü Kürek Sonuçları

Dörtlü kürek branşında yapılan finaller, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük heyecana sahne oldu. Vaires Sur Marne Nautical'da gerçekleştirilen kadınlar ve erkekler dörtlü kürek yarışları, spor severlerin ilgisini çekti.

Kadınlar Dörtlü Kürek Kategorisi

Bu kategoride büyük bir başarı elde eden Hollanda, altın madalyanın sahibi oldu. Büyük Britanya, gümüş madalya ile ödüllendirilirken, Yeni Zelanda ise bronz madalya kazandı.

Erkekler Dörtlü Kürek Kategorisi

Erkekler kategorisinde ise ABD ekibi altın madalyayı kazanırken, Yeni Zelanda gümüş madalyanın sahibi oldu. Büyük Britanya da bronz madalya ile yarışmayı tamamladı.

Paris 2024, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterirken, her iki kategorideki madalya sonuçları müthiş bir rekabetin yaşandığını ortaya koydu.

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