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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Erkekler Hokeyde Şampiyon Hollanda

Paris 2024'te erkekler hokey finalinde Hollanda, Almanya'yı yenerek altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:02
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Erkekler Hokeyde Şampiyon Hollanda

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hokey Finali

2024 Paris Olimpiyatları'nda erkekler hokey kategorisinde dikkat çeken bir mücadele yaşandı. Hollanda, finalde Almanya ile karşı karşıya geldi ve maçı 3-1'lik skorla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Final Maçının Detayları

Maç, ünlü Yves du Manoir Stadı’nda oynandı ve her iki takım da şampiyonluk için büyük bir mücadele sergiledi. Hollanda'nın elde ettiği bu başarı, ülkenin hokey tarihindeki önemli bir zafer olarak kaydedildi.

Podyumda Diğer Ülkeler

Gümüş madalya ise Almanya adına geldi. Turnuvayı başarıyla tamamlayan diğer bir ekip Hindistan oldu; Hindistan, üçüncülük maçında İspanya'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek bronz madalyayı kazandı.

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