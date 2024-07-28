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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Eskrimde Altın Madalyalar Sahiplerini Buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda eskrim alanında kadınlar epede ve erkekler kılıçta madalyalar dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 01:23
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 01:23
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Eskrimde Altın Madalyalar Sahiplerini Buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Gün Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış gününde eskrim müsabakaları büyük bir heyecanla gerçekleşti. Kadınlar epede ve erkekler kılıçta madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar Epede: Altın Madalya Hong Kong'a Gitti

Grand Palais'ta düzenlenen kadınlar epede finalinde, Hong Konglu eskrimci Vivian Kong, Fransız rakibi Auriane Mallo-Breton ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen müsabakayı 13-12'lik skorla kazanan Kong, altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya ise Estonyalı sporcu Nelli Differt ile mücadele eden Macar Eszter Muhari tarafından elde edildi. Muhari, Differt'i 15-14'lük skorla geçerek podyumda yer aldı.

Erkekler Kılıçta Güney Kore Dominasyonu

Erkekler kılıç kategorisinde de dikkat çekici bir finale tanık olundu. Sanguk Oh, finalde Tunuslu eskrimci Faress Ferjani'yi 15-11 mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

Bu kategoride İtalya'nın Luigi Samele ise Mısırlı rakibi Ziad El Sissy'yi 15-12'lik skorla yenen taraf oldu ve bronz madalya ile ödüllendirildi.

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