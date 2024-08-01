Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Futbolda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belirlendi

2024 Paris Olimpiyatları'nda futbol çeyrek final eşleşmeleri açıklandı. Erkekler 2 Ağustos, kadınlar 3 Ağustos'ta mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:54
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Futbolda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belirlendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Futbol Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda futbol branşında çeyrek finallerin eşleşmeleri netleşti. Bu önemli müsabakalar, spor tutkunları tarafından merakla bekleniyor.

Erkekler Çeyrek Final Programı

Erkek futbol takımları, 2 Ağustos Cuma günü sahaya çıkacak. İşte eşleşmeler:

  • 16.00: Fas - ABD (Parc des Princes)
  • 18.00: Japonya - İspanya (Lyon)
  • 20.00: Mısır - Paraguay (Marsilya)
  • 22.00: Fransa - Arjantin (Bordeaux)

Kadınlar Çeyrek Final Programı

Kadın futbol takımları ise 3 Ağustos Cumartesi günü mücadele edecek. İşte eşleşmeler:

  • 16.00: ABD - Japonya (Parc des Princes)
  • 18.00: İspanya - Kolombiya (Lyon)
  • 20.00: Kanada - Almanya (Marsilya)
  • 22.00: Fransa - Brezilya (La Beaujoire)

Olimpiyat atmosferinde heyecan dolu bu karşılaşmalar, futbolseverler için unutulmaz anlar vaadediyor.

İLGİLİ HABERLER

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor

Petrol fiyatlarında büyük düşüş! Akaryakıta indirim için tarih verildi: Sürücüler bayram edecek

Estetik güzeli ünlüler ortaya çıktı! Eski hallerini görünce tanıyamayacaksınız: Bambaşka biri oldular

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor