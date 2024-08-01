Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Futbolda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belirlendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Futbol Heyecanı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda futbol branşında çeyrek finallerin eşleşmeleri netleşti. Bu önemli müsabakalar, spor tutkunları tarafından merakla bekleniyor.
Erkekler Çeyrek Final Programı
Erkek futbol takımları, 2 Ağustos Cuma günü sahaya çıkacak. İşte eşleşmeler:
- 16.00: Fas - ABD (Parc des Princes)
- 18.00: Japonya - İspanya (Lyon)
- 20.00: Mısır - Paraguay (Marsilya)
- 22.00: Fransa - Arjantin (Bordeaux)
Kadınlar Çeyrek Final Programı
Kadın futbol takımları ise 3 Ağustos Cumartesi günü mücadele edecek. İşte eşleşmeler:
- 16.00: ABD - Japonya (Parc des Princes)
- 18.00: İspanya - Kolombiya (Lyon)
- 20.00: Kanada - Almanya (Marsilya)
- 22.00: Fransa - Brezilya (La Beaujoire)
Olimpiyat atmosferinde heyecan dolu bu karşılaşmalar, futbolseverler için unutulmaz anlar vaadediyor.