Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Hifumi Abe Altın Madalya Kazandı

Hifumi Abe'nin Olağanüstü Performansı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde, judo müsabakalarındaki heyecan doruk noktasına ulaştı. Erkekler 66 kilo kategorisinde Hifumi Abe, altın madalyayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Milli Sporcu Muhammed Demirel'in Mücadelesi

Yarışmalar Champ de Mars Arena'da yapıldı ve milli judocu Mohammed Demirel ilk turda elenerek turnuvaya veda etti.

Final Maçı ve Sonuçları

Finalde, Hifumi Abe, Brezilyalı atlet William Lima ile karşılaştı. Zorlu geçen mücadelede Abe, Lima'nın üstesinden gelerek altın madalya elde etti. William Lima, gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

Bronz Madalya Sahipleri

Bu kategoride bronz madalyalar ise Gusman Kyrgyzbayev (Kazakistan) ve Denis Vieru (Moldova) arasında paylaşıldı, her iki sporcu da önemli bir başarıya imza attı.