Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadın Basketbol Yarı Finalistleri Belirlendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadın Basketbol Yarışmaları
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, kadın basketbol branşında yarı finalistler netleşti. Bercy Arena'da gerçekleştirilen çeyrek final karşılaşmalarının ardından son dört takım belirlendi.
Çeyrek Final Sonuçları
Gerçekleşen çeyrek final karşılaşmalarının sonuçları ise şu şekilde:
- Sırbistan - Avustralya: 67-85
- İspanya - Belçika: 66-79
- Almanya - Fransa: 71-84
- Nijerya - ABD: 74-88
Yarı Final Eşleşmeleri
Yarı finaldeki eşleşmeler ve yarın Bercy Arena'da yapılacak maçların saatleri ise şöyle:
- 18.30 - ABD - Avustralya
- 22.00 - Fransa - Belçika
Heyecan dolu bir yarı final süreci bizi bekliyor!