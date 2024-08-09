Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. Gün Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. Günün Özeti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. gün, ABD'nin madalya sayısında önemli bir artışla geçildi. ABD, bu süreçte 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz olmak üzere toplamda 103 madalya kazanarak birinci sırada yer aldı.

Çin İkinci Sırada

Günün sonunda, Çin 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak toplam 73 madalya ile ikinci sıradaki konumunu korudu. Ayrıca, Avustralya 18 altın ile üçüncü, ev sahibi Fransa ise 14 altın ile dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin Pozisyonu

Oyunlar boyunca toplam 84 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazandı. Türkiye, 2 gümüş ve 3 bronz ile sıralamada 60. sırada yer almakta.

Madalya Tablosu

13. gün itibarıyla madalya tablosu şu şekilde:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam ABD 30 38 35 103 Çin 29 25 19 73 Avustralya 18 14 13 45 Fransa 14 19 21 54 Büyük Britanya 13 17 21 51 Güney Kore 13 8 7 28 Japonya 13 7 13 33 Türkiye - 2 3 5

Daha fazla güncel haber ve gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.