Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. Gün Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. Günün Özeti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. gün, ABD'nin madalya sayısında önemli bir artışla geçildi. ABD, bu süreçte 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz olmak üzere toplamda 103 madalya kazanarak birinci sırada yer aldı.
Çin İkinci Sırada
Günün sonunda, Çin 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak toplam 73 madalya ile ikinci sıradaki konumunu korudu. Ayrıca, Avustralya 18 altın ile üçüncü, ev sahibi Fransa ise 14 altın ile dördüncü sırada yer aldı.
Türkiye'nin Pozisyonu
Oyunlar boyunca toplam 84 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazandı. Türkiye, 2 gümüş ve 3 bronz ile sıralamada 60. sırada yer almakta.
Madalya Tablosu
13. gün itibarıyla madalya tablosu şu şekilde:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|ABD
|30
|38
|35
|103
|Çin
|29
|25
|19
|73
|Avustralya
|18
|14
|13
|45
|Fransa
|14
|19
|21
|54
|Büyük Britanya
|13
|17
|21
|51
|Güney Kore
|13
|8
|7
|28
|Japonya
|13
|7
|13
|33
|Türkiye
|-
|2
|3
|5
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