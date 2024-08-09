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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. Gün Sonuçları

ABD liderliğini korurken, Türkiye madalya tablosunda 60. sırada yer alıyor. Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 03:14
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 03:14
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. Gün Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. Günün Özeti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. gün, ABD'nin madalya sayısında önemli bir artışla geçildi. ABD, bu süreçte 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz olmak üzere toplamda 103 madalya kazanarak birinci sırada yer aldı.

Çin İkinci Sırada

Günün sonunda, Çin 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak toplam 73 madalya ile ikinci sıradaki konumunu korudu. Ayrıca, Avustralya 18 altın ile üçüncü, ev sahibi Fransa ise 14 altın ile dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin Pozisyonu

Oyunlar boyunca toplam 84 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazandı. Türkiye, 2 gümüş ve 3 bronz ile sıralamada 60. sırada yer almakta.

Madalya Tablosu

13. gün itibarıyla madalya tablosu şu şekilde:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
ABD303835103
Çin29251973
Avustralya18141345
Fransa14192154
Büyük Britanya13172151
Güney Kore138728
Japonya1371333
Türkiye-235

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