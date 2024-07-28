Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılıkta Altın Madalya Çin'e Gitti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Branşı Heyecanı

Erkekler 10 Metre Havalı Tabanca Kategorisi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşında erkekler 10 metre havalı tabanca müsabakaları tamamlandı. Bu zorlu mücadelede Çinli sporcu Yu Xie, 240.9 puan ile altın madalyanın sahibi olmayı başardı.

Madalyaların Dağılımı

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde düzenlenen müsabakalarda büyük bir rekabet yaşandı. İtalya'dan Federico Nilo Maldini, 240 puanla gümüş madalya kazanırken, Paolo Monna bronz madalyanın sahibi oldu ve 218.6 puan elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte, atıcılıkta heyecan dolu bir yarışma daha geride kalmış oldu.