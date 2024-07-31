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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin Kadınlar Senkronize Atlama Şampiyonu

Çin Kadın Milli Takımı, Paris 2024'te senkronize 10 metre platform atlamada altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:08
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin Kadınlar Senkronize Atlama Şampiyonu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Başarı Dalgası

Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, heyecan dolu anlara ev sahipliği yapıyor. Kadınlar senkronize 10 metre platform atlama dalında, Çin Kadın Milli Takımı büyük bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.

Birincilik İçin Kıran Kırana Yarış

Su Sporları Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Yuxi Chen ve Hongchan Quan ikilisi, toplamda 359.10 puan alarak birinci oldular. Bu performansları, dünya çapında dikkat çekti ve izleyicilerden tam not aldı.

Madalyalar Dağıtıldı

Gümüş madalya ise Kuzey Kore’den Jin Mi Jo ve Rae Mi Kim ikilisine gitti. Onlar, 315.90 puan ile yarışmayı tamamladılar. Büyük Britanya ekibi, Andrea Spendolini Sirieix ve Lois Toulson ile 304.38 puan alarak bronz madalyayı kazandı.

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