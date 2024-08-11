Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin Zirveyi Zorluyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki Gelişmeler

Oyunların 15. gününün sonunda, Çin toplamda 39 altın, 27 gümüş ve 24 bronz madalya kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakarak madalya sıralamasında zirveye yerleşti.

Çin'in Başarısı ve Madalya Sayısı

Oyunların 15. günü içerisinde 6 altın ve 1 bronz madalya daha kazanarak toplam madalya sayısını 90'a çıkaran Çin, önceki günün lideri olan ABD'yi geçerek listede ilk sıraya yükseldi.

ABD ve Diğer Ülkeler

ABD ise, 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile günü kapatarak toplamda madalya sayısını 122'ye çıkardı. Ancak, altın madalya sayısındaki azlık nedeniyle 2. sıraya düştü. Diğer önde gelen ülkeler arasında Avustralya 50 madalya ile 3. ve Japonya 43 madalya ile 4. sırada yer aldı.

Türkiye'nin Durumu

Türkiye, 15. gün sonunda 64. sırada ve toplamda 3 gümüş ile 5 bronz madalya kazandı. Oyunlarda madalya kazanan 90 ülke bulunmaktadır.

Madalya Tablosu

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam Çin 39 27 24 90 ABD 38 42 42 122 Avustralya 18 18 14 50 Japonya 18 12 13 43 Türkiye - 3 5 8

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, sporcuların yeteneklerini sergilediği bir platform olmanın yanında, ülkeler arasındaki rekabetin de doruk noktasına ulaştığı bir etkinlik olarak öne çıkmaktadır.