Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Grand Holloway'den Altın Madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan Altın Haber

Fransa'nın büyüleyici başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, atletizm branşında heyecan dolu anlara sahne oldu. Erkekler 110 metre engelli finalinde, ABD'li sporcu Grand Holloway, 12.99 saniyelik zaman ile altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Madalyaların Dağılımı

Stade de France'ta gerçekleştirilen bu kıyasıya mücadelede, Daniel Roberts adlı bir diğer Amerikalı sporcu, 13.09 saniyelik derecesi ile gümüş madalyayı elde etti. Jamaikalı Rasheed Broadbell ise yine 13.09 saniyelik süresiyle bronz madalya kazanarak podyumu tamamladı.

Bu sonuçlar, atletizm dünyasında önemli yankılar uyandırırken, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.