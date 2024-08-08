Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Grekoromen Güreşte Altın Madalya Nao Kusaka'nın

2024 Paris Olimpiyatları'nda Güreş Başladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen erkekler 77 kilo grekoromen kategorisi finallerinde, Japon güreşçi Nao Kusaka, altın madalya kazandı.

Gümüş ve Bronz Madalyalar Sahiplerini Buldu

Japon güreşçinin ardından gümüş madalya, Kazak güreşçi Demeu Zhadrayev'e verildi. Kırgızistan'dan Akzhol Makhmudov ile Ermeni sporcu Malkhas Amoyan ise bronz madalyanın sahipleri oldu.

2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bu heyecan verici mücadele, güreş tutkunları için unutulmaz anlar yaşattı.