Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Grekoromen Güreşte Altın Madalya Nao Kusaka'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Nao Kusaka grekoromen güreşte altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 01:17
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Grekoromen Güreşte Altın Madalya Nao Kusaka'nın

2024 Paris Olimpiyatları'nda Güreş Başladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen erkekler 77 kilo grekoromen kategorisi finallerinde, Japon güreşçi Nao Kusaka, altın madalya kazandı.

Gümüş ve Bronz Madalyalar Sahiplerini Buldu

Japon güreşçinin ardından gümüş madalya, Kazak güreşçi Demeu Zhadrayev'e verildi. Kırgızistan'dan Akzhol Makhmudov ile Ermeni sporcu Malkhas Amoyan ise bronz madalyanın sahipleri oldu.

2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bu heyecan verici mücadele, güreş tutkunları için unutulmaz anlar yaşattı.

İLGİLİ HABERLER

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak