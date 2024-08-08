Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güreşte Altın Madalya Bulgar Novikov'un

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güreş Madalyaları Dağıtıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çerçevesinde, güreş branşında gerçekleştirilen grekoromen stil 87 kilo final müsabakası büyük bir heyecana sahne oldu. Champ de Mars Arena'da yapılan finalde, Bulgaristanlı Semen Sergeevich Novikov, İranlı Alireza Mohmadipiani karşısında üstünlük sağlayarak altın madalya kazanmayı başardı.

Gümüş ve Bronz Madalya Sahipleri

İranlı sporcu Mohmadipiani ise gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı. Bu kategoride bronz madalya ise Danimarkalı Turpal Ali Bisultanov ile Ukraynalı Zhan Beleniuk arasında paylaşıldı.