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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hakan Reçber Elendi

Hakan Reçber, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 17:38
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hakan Reçber Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hakan Reçber'in Performansı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda milli sporcumuz Hakan Reçber, çeyrek final mücadelesinde karşılaştığı rakibi Ürdünlü Zaid Kareem'e karşı beklenenin altında bir performans sergiledi.

Karşılaşma Detayları

Grand Palais'ta gerçekleşen maçta Hakan Reçber, Zaid Kareem'e 5-1 ve 9-5'lik skorlarla toplamda 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Bu sonuçla beraber milli sporcumuz, yarı finale yükselme şansını kaybetti.

Gelecek Müsabakalar

Eğer Zaid Kareem, yarı finalde Büyük Britanyalı Bradly Sinden'i mağlup ederek finale çıkarsa, Hakan Reçber repesaj maçına katılma hakkı kazanacak. Bu durum, Hakan Reçber’in Olimpiyat hayalini devam ettirmesi için önemli bir fırsat olabilir.

Sonuç itibarıyla, Hakan Reçber, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki macerasına çeyrek finalde son vermiştir.

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