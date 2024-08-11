Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Halterde Madalya Savaşları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Halterde Derek Değişiklikleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda halter branşında finale geçildi. South Paris Arena'da gerçekleşen +102 kilo kategorisinde, Gürcistanlı Lasha Talakhadze üstün bir performans sergileyerek altın madalyayı kazanmayı başardı.

Lasha Talakhadze'nin Başarısı

Talakhadze, koparma disiplininde 215 kilo ve silkmede 255 kilo kaldırarak toplamda 470 kiloya ulaşarak birinci oldu.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Gümüş madalya ise Ermeni sporcu Varazdat Lalayan’a gitti. Lalayan, 215 kilo kopardı ve 252 kilo silkerek toplamda 467 kiloya ulaştı.

Bronz madalya ise Bahreynli Gor Minasyan’ın oldu. Minasyan, koparmada 216 kilogram ve silkmede 245 kilogram kaldırarak toplamda 461 kiloya ulaşmayı başardı.

Bu sonuçlarla birlikte halter, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki en heyecan verici mücadelelerden birine ev sahipliği yapmış oldu.