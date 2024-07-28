Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Gün Müsabakaları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Gün Raporu
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk günü geride bırakırken,
Avustralya, kazandığı 3 altın ve 2 gümüş madalyayla madalya tablosunda liderliğe yükseldi. Yüzme branşında 2 altın ve 2 gümüş, yol bisikletinde ise 1 altın madalya ile günü toplamda 5 madalyayla tamamladı.
Çin ve ABD'nin Performansı
Yüzme ve dalışta dikkat çeken Çin, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı ve toplamda 3 madalya ile ikinci sırada yer aldı. ABD ise 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile 5 madalya toplayarak Çin'in gerisinde kaldı.
Ev Sahibi Fransa'nın Başarısı
Oyunların ev sahibi Fransa, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak günü 4 madalyayla dördüncü sırada tamamladı.
İlk Gün Madalya Tablosu
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|Avustralya
|3
|2
|0
|5
|Çin
|2
|1
|0
|3
|ABD
|1
|2
|2
|5
|Fransa
|1
|2
|1
|4
|Güney Kore
|1
|1
|1
|3
|Diğer Ülkeler
|Toplamda birçok ülke madalya kazandı. Öne çıkan bazı ülkeler: Belçika (2), Japonya (2), Kazakistan (2), Almanya (1), ve daha fazlası.
İlk günün sonuçları, bu yıl izleyiciler için heyecan dolu bir olimpiyatın habercisi oldu.