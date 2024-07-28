Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Gün Müsabakaları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Gün Raporu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk günü geride bırakırken,

Avustralya, kazandığı 3 altın ve 2 gümüş madalyayla madalya tablosunda liderliğe yükseldi. Yüzme branşında 2 altın ve 2 gümüş, yol bisikletinde ise 1 altın madalya ile günü toplamda 5 madalyayla tamamladı.

Çin ve ABD'nin Performansı

Yüzme ve dalışta dikkat çeken Çin, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı ve toplamda 3 madalya ile ikinci sırada yer aldı. ABD ise 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile 5 madalya toplayarak Çin'in gerisinde kaldı.

Ev Sahibi Fransa'nın Başarısı

Oyunların ev sahibi Fransa, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak günü 4 madalyayla dördüncü sırada tamamladı.

İlk Gün Madalya Tablosu

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam Avustralya 3 2 0 5 Çin 2 1 0 3 ABD 1 2 2 5 Fransa 1 2 1 4 Güney Kore 1 1 1 3 Diğer Ülkeler Toplamda birçok ülke madalya kazandı. Öne çıkan bazı ülkeler: Belçika (2), Japonya (2), Kazakistan (2), Almanya (1), ve daha fazlası.

İlk günün sonuçları, bu yıl izleyiciler için heyecan dolu bir olimpiyatın habercisi oldu.