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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Jessica Fox Altın Madalyayı Kazandı

Jessica Fox, Paris 2024'te kano slalom tek kadınlarda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:14
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Jessica Fox Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen kano slalom tek kadınlar müsabakalarında, Avustralyalı sporcu Jessica Fox, altın madalyayı kazandı.

Vaires-sur-Marne'de Gerçekleşen Yarışma

17 Temmuz 2024 tarihinde Vaires-sur-Marne Nautical alanında yapılan yarışmalarda Jessica Fox, 101.06 saniyelik performansıyla birincilik elde etti.

Diğer Dereceler

Yarışmanın ikincisi Elena Lilik (Almanya), 103.54 saniyelik süresiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, Evy Leibfarth (ABD) 109.95 saniyeyle bronz madalya kazandı.

Önceki Başarılar

Jessica Fox, bu başarıdan önce kano slalom tekli kayak kategorisinde de altın madalya alarak önemli bir zafer kazanmıştı.

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