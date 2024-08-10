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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 400 Metrede Tarihi Anlar

Dominik Cumhuriyetli Marileidy Paulino, 400 metre kadınlar finalinde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 01:39
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 01:39
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 400 Metrede Tarihi Anlar

2024 Paris Olimpiyatları'nda Atletizm Kadınlar 400 Metrede Rekor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, atletizm kadınlar 400 metre finali, tarihi anlara ev sahipliği yaptı. Stade de France'da düzenlenen yarışlarda Dominik Cumhuriyet'ten Marileidy Paulino, muhteşem bir performans sergileyerek, Fransız atlet Marie-Jose Perec'in 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda elde ettiği 48.53 saniyelik olimpiyat rekorunu 48.17 saniye ile geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Podyumda Diğer İsimler

Bahreynli Salwa Eid Naser, 48.53 saniyelik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, Polonyalı Natalia Kaczmarek 48.98 saniyede finişi geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçlar, 2024 Olimpiyatları'ndaki atletizm alanında oldukça heyecan verici bir rekabetin habercisi oldu.

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