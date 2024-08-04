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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Bisiklet Yarışı: Altın Faulkner'in

Kristen Faulkner, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yol bisikletinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 23:01
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Bisiklet Yarışı: Altın Faulkner'in

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bisiklet Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, spor dünyasında büyük bir heyecana sahne oldu. Bisiklet branşı kadınlar yol yarışı, bu yıl dikkat çekici sonuçlarla tamamlandı. Trocadero Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışta, ABD'li sporcu Kristen Faulkner, 3.59.23'lük başarılı zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyaların Dağılımı

Yarışta ikinci sırayı alan Hollanda'dan Marianne Vos, 4.00.21'lik zamanı ile gümüş madalya kazanırken, aynı sürede yarışı tamamlayan Belçika'dan Lotte Kopecky bronz madalyayı elde etti.

Kristen Faulkner'ın zaferi, hem kendi kariyeri için hem de ABD'nin bisiklet sporundaki uluslararası başarıları açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

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