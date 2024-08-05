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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Slalomda Finn Butcher Altın Madalya Kazandı

2024 Paris Olimpiyatları'nda Finn Butcher, kano slalom kayak cross kategorisinde altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 20:52
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Slalomda Finn Butcher Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Madalya Dağılımı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Vaires-sur-Marne Nautical'de gerçekleştirilen kano slalom erkekler kayak cross kategorisinde heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı. Yeni Zelandalı sporcu Finn Butcher, bu zorlu kategoride altın madalya kazanarak zirveye ulaştı.

Diğer Madalya Sahipleri

Finn Butcher’ın altın madalyasını kazandığı bu yarışmada, Büyük Britanya'dan Joseph Clarke gümüş madalya ile ikinci olurken, Alman sporcu Noah Hegge ise bronz madalya ile yarışmayı tamamladı.

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