Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kayhan Özer Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Atlet Kayhan Özer'in Performansı

Milli atlet Kayhan Özer, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metre elemelerinde istediği başarıyı elde edemedi. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da gerçekleşen elemelerde, Kayhan 10.34 saniyelik derecesiyle serisinde 7. oldu.

Elemelerdeki Performansı ve Sonuç

Kayhan, serisinde 7. olarak finale yükselme şansını kaybetti. Bu sonuç, kendisi için hayal kırıklığı yarattı ancak gelecek yarışlarda daha iyi bir performans göstermeyi hedefliyor.