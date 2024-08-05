Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Atletler Repesaşta

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Atletler Mücadele Ediyor

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'ta gerçekleştirilen 400 metre engelli elemelerinde, milli atletler Yasmani Copello ve Berke Akçam repesaja kaldı.

Elemelerdeki Performansları

Yasmani Copello, yarışını 50.72 saniyelik derecesiyle tamamlayarak serisinde 8. sırada yer aldı. Aynı şekilde Berke Akçam da 49.48 saniye ile serisini 5. sırada bitirdi.

Repesaj Mücadelesi

Her iki milli atlet, yarı finale ulaşabilmek için yarın TSİ 12.20'de gerçekleştirilecek olan repesaj mücadelesinde yer alacak. Hedef, yarı finaldeki 18 sporcu arasına girmektir.