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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Modern Pentatlonun Şampiyonu Ahmed Elgendy

Ahmed Elgendy, Paris 2024 Olimpiyatları'nda modern pentatlon erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 22:13
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Modern Pentatlonun Şampiyonu Ahmed Elgendy

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Modern Pentatlon Mücadeleleri

2024 yılında Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler modern pentatlon branşında madalyalar sahiplerini buldu.

Altın Madalyanın Sahibi: Ahmed Elgendy

Versay Sarayı'nda gerçekleştirilen müsabakalar sırasında Mısırlı sporcu Ahmed Elgendy, 1555 puan toplayarak dünya rekoru kırmayı başardı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Podyumda Yerini Alan Diğer Sporcular

Ahmed Elgendy'nin ardından Japon sporcu Taishu Sato, 1542 puanla gümüş madalya, ve İtalyan Giorgio Malan ise 1536 puanla bronz madalya elde etti.

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