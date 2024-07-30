Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Nagase Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judo Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde, judo branşında yapılan erkekler 81 kilogram final mücadelesinde Japon sporcu Takanori Nagase, altın madalyayı kazandı.

Final Mücadelesi

Ünlü Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen finalde, Nagase, Gürcistanlı sporcu Tatı Grigalashvili ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 11-0 gibi dominant bir skorla kazanarak, altın madalyanın sahibi oldu.

Branşta Diğer Dereceler

Bu kategoride bronz madalyayı, Güney Koreli Joonhwan Lee ile Tacikistanlı Somon Makhmadbekov paylaştılar. Olimpiyatlarda uluslararası sporcuların gösterdiği başarılar, judo branşının ne denli rekabetçi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.