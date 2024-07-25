Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Okçuluk Sıralama Atışları Tamamlandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Okçuluk Sıralama Atışları

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında, okçuluk branşında sıralama atışları tamamlandı. Invalides alanında gerçekleştirilen atışlarda, klasik yay kategorisinde yarışan Türk okçular önemli dereceler elde etti.

Türk Okçuların Performansı

Erkekler kategorisinde dünya ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, 676 puan toplayarak 8. sırada yer aldı ve Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada ile eşleşti. Ulaş Berkim Tümer ise aynı puanı elde ederek 10'uncu sırada bulunuyor. Temsilcimiz Muhammed Abdullah Yıldırmış ise 640 puanla 58. sırada yer aldı ve ABD'li Brady Ellison ile karşılaşacak.

Kadınlarda Rekor Koşusu

Sahada dikkat çeken bir diğer isim ise Elif Berra Gökkır. Sabah seansında 671 puanla Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini elde eden Gökkır, 5. sıraya yerleşti. 32 turda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl ile eşleşti.

Takım Sıralamaları

Türk okçuluk takımının performansı da dikkat çekti. Klasik Yay Erkek Takımı, 1992 puanla takım sıralamasında 6.'lık elde ederken, Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı da 1347 puanla aynı sıralamayı paylaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçu Mete Gazoz'un bulunduğu atış noktasına, son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olduğunu belirten tabela koyuldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi. Milli okçular Mete Gazoz (ortada), Muhammed Abdullah Yıldırmış (solda) ve Ulaş Berkim Tümer (sağda) mücadele etti.