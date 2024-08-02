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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Özkan Baltacı'nın Elemeleri

Milli atlet Özkan Baltacı, Paris 2024'te çekiç atma elemelerinde finale yükselemiyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:11
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Özkan Baltacı'nın Elemeleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şampiyonluk Mücadelesi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, çekiç atma elemelerine katıldı.

Elemelerde Final Rüyası Mümkün Olmadı

Elemelerin gerçekleştirildiği Stade de France stadyumunda, Özkan Baltacı, 71.40 metrelik atışı ile elemeleri 27. sırada tamamladı. Bu sonuçla finale yükselme şansını kaybetmiş oldu. Özkan Baltacı, olimpiyat hedefleri doğrultusunda daha fazla çalışarak gelecekte daha başarılı olmayı hedefliyor. 2024 Olimpiyat Oyunları, sporcular için büyük bir fırsat sunarken, Özkan gibi birçok atletin de mücadele ruhuyla dolu olduğuna dikkat çekiliyor.

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