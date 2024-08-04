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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk Yelkencilerden Güzel Performans

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, Paris 2024'te 470 Karışık Yelken Milli Takımı olarak 17. sırayı elde etti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 15:59
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk Yelkencilerden Güzel Performans

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çerçevesinde, Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Yelken Milli Takımı, üçüncü gün genel sıralama yarışlarında 17. sıradaki yerini aldı.

Yarışların Detayları

Marsilya Marina'da gerçekleşen bu prestijli organizasyonda, yelken branşındaki 470 karışık takım yarışları devam ediyor. Millî yelkencilerimiz bu gün beşinci yarışı 15. ve altıncı yarışı ise 12. sırada tamamladı.

Gelecek Mücadeleler

Fakat, üçüncü gün genel sıralamasında 17. sırada yer alan millî takım yarın iki yarış daha gerçekleştirecek. Yarı finale yükselebilmek için 470 karışık takım kategorisinde madalya mücadelesi veren 19 ülke arasında, ilk 10 sırada yer alanlar bu şansa sahip olacak.

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