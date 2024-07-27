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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Üzücü Başlangıç

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Paris 2024'te Luca Curatoli'ye yenildi ve son 16'ya kalamadı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:18
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Üzücü Başlangıç

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki İlk Gün Mücadelesi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın ilk günü, milli eskrimci Enver Yıldırım için hayal kırıklığı ile sona erdi.

Grand Palais'deki Müsabaka

Grand Palais'de gerçekleştirilen eskrim kılıç müsabakalarında Enver Yıldırım, son 32 turunda İtalyan sporcu Luca Curatoli ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın Detayları

Enver Yıldırım, zorlu geçen mücadelede 15-10 skoruyla rakibine mağlup oldu ve dolayısıyla son 16 turuna adım atma şansını kaybetti.

Bu sonuç, Türkiye'nin eskrim alanındaki umutlarını bir nebze de olsa etkiledi. Enver Yıldırım'ın gelecek olimpiyatlarda daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

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