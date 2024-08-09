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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Voleybolda Bronz Madalya ABD'nin

ABD, Paris 2024 Olimpiyatları'nda voleybol erkeklerde bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:44
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Voleybolda Bronz Madalya ABD'nin

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Voleybol Erkeklerde Bronz Madalya ABD'nin

2024 Paris Olimpiyat Oyunları heyecanı devam ederken, voleybolda erkekler kategorisinde bronz madalya mücadelesi sonuçlandı. ABD erkek voleybol takımı, South Paris Arena 1'de gerçekleştirilen üçüncülük maçında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek, bronz madalyanın sahibi oldu.

Maçın Detayları

ABD'nin bu galibiyeti, oyun boyunca gösterdiği üstün performansla taçlandı. Takım, rakibine karşı sergilediği strateji ve uyumuyla maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledi.

Final Maçı Yarın

Bu kategoride altın madalya için mücadele edecek olan Fransa ve Polonya takımları, yarın finalde karşı karşıya gelecek. Olimpiyatlar, voleybol tutkunları için heyecan dolu anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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