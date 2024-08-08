Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Bransında Avusturya Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken heyecanı

2024 yılının beklenen etkinliği Paris Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşında karışık ILCA 6 kategorisinde finaller gerçekleştirildi.

Marsilya Marina'daki Yarışlar

Marsilya Marina'da düzenlenen yarışlarda Avusturya takımı, temsilcileri Lukas Maehr ve Lara Vadlau ile altın madalyaya ulaşmayı başardı.

Diğer Dereceler

Gümüş madalya Japonya'nın Miho Yoshioka ve Keiju Okada ikilisi tarafından kazandı. İsveç temsilcileri Lovisa Karlsson ve Anton Dahlberg ise bronz madalyada yer aldı.

Sonuç olarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken alanındaki mücadeleler büyük bir heyecan yarattı.