Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yol Bisikleti Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yol Bisikleti Bireysel Zamanla Yarışları

2024 Yaz Olimpiyatları, Paris'te gerçekleştirilen yol bisikleti bireysel zamana karşı yarışları ile devam ediyor. Bu heyecan dolu etkinlikte, kadınlarda Avustralya'nın başarılı sporcusu Grace Brown altın madalya kazanırken, erkeklerde ise Belçikalı bisikletçi Remco Evenepoel birinciliği elde etti.

Yarışların Detayları

Yarışmalar, ünlü Alexandre III Köprüsü'nde yapıldı. Kadınlar kategorisinde, Grace Brown 39 dakika 38 saniye 24 saliselik derecesi ile altın madalya ile taçlandırdı. Büyük Britanya'dan Anna Henderson 41 dakika 9 saniye 83 saliselik zamanıyla gümüş madalya alırken, ABD'li Chloe Dygert, 41 dakika 10 saniye 70 saliselik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Erkekler yarışında ise Remco Evenepoel, 36 dakika 12 saniye 16 saliselik süresi ile altın madalyanın sahibidir. İtalya'dan Filippo Ganna 36 dakika 27 saniye 8 saliselik zamanıyla gümüş madalya kazanırken, Belçikalı bir diğer bisikletçi Wout van Aert 36 dakika 27 saniye 79 saliselik derecesiyle bronz madalya elde etti.