Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Bransında Muhteşem Anlar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında yüzme branşında kadınlar 200 metre bireysel karışık stilde müthiş bir finale sahne oldu.

McIntosh Tarih Yazdı

Paris La Defense Arena'da gerçekleşen yarışta, Kanadalı yüzücü Summer McIntosh, önceki rekoru elinde bulunduran Macar Katinka Hosszu'nun 2016 Rio Olimpiyatları'nda elde ettiği 2 dakika 6 saniye 58 saliseyi geride bırakarak, 2 dakika 6 saniye 56 saliselik dereceyle altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Dereceler

Yarışta gümüş madalyayı Kate Douglass elde etti. ABD'li sporcu, 2 dakika 6 saniye 92 saliselik derecesiyle podyumda yer almayı başardı. Avustralya'nın Kaylee McKeown ise 2 dakika 8 saniye 8 saliselik süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında heyecan dolu anlar yaşandı ve rekabet giderek artmaya devam etti.