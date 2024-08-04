Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Bransında Muhteşem Anlar

Summer McIntosh, kadınlar 200 metre bireysel karışık stilde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 00:46
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Bransında Muhteşem Anlar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında yüzme branşında kadınlar 200 metre bireysel karışık stilde müthiş bir finale sahne oldu.

McIntosh Tarih Yazdı

Paris La Defense Arena'da gerçekleşen yarışta, Kanadalı yüzücü Summer McIntosh, önceki rekoru elinde bulunduran Macar Katinka Hosszu'nun 2016 Rio Olimpiyatları'nda elde ettiği 2 dakika 6 saniye 58 saliseyi geride bırakarak, 2 dakika 6 saniye 56 saliselik dereceyle altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Dereceler

Yarışta gümüş madalyayı Kate Douglass elde etti. ABD'li sporcu, 2 dakika 6 saniye 92 saliselik derecesiyle podyumda yer almayı başardı. Avustralya'nın Kaylee McKeown ise 2 dakika 8 saniye 8 saliselik süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında heyecan dolu anlar yaşandı ve rekabet giderek artmaya devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!