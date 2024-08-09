Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Nesrin Baş'ın Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güreş Müsabakaları

Milli güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turunda ABD'li Kayla Colleenn Miracle ile karşılaştı. Bu önemli mücadele Champ de Mars Arena'da gerçekleştirildi.

Sonuçlar ve İlerleme

Nesrin Baş, kadınlar 62 kiloda ringde yer alırken, müsabakadan 12-2’lik bir skorla mağlup ayrıldı. Bu yenilgi sonrasında, rakibi Kayla Colleenn Miracle'ın finale kalması durumunda, milli sporcu bronz madalya için yarın repesaj mücadelesi verecek.

Milli Sporcuya Desteği Unutmayalım

Nesrin'in bu zorlu süreçte desteklenmesi, Türk sporunun uluslararası arenada daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Başarılar dileriz!